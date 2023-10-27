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Работает в четыре раза быстрее человека. В Украине создали дрон-разминировщик

Фото: в Украине создали дрон-разминировщик (t.me/dsns.telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Разработчики Brave1 создали автономный дрон для поиска мин ST1. Его уже начали тестировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как сообщил Федоров, ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он снабжен катушкой индуктивностью и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту мощный микрокомпьютер, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

По словам министра, в среднем ST1 работает в четыре раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинской территории и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции необходимо с безопасного места управлять дроном и искать мины.

Фото: дрон-разминировщик ST1 (t.me/zedigital)

"На фото - готовый экспериментальный образец, который разработчики активно тестируют в полевых условиях. Команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства", - добавил Федоров.

Производство дронів в Украине

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Недавно разработчики Brave1 создали новую технологию для украинских военных - наземный робот-камикадзе Ratel S. Он позволяет поражать вражеские объекты с безопасного расстояния.

 

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