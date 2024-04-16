Сотрудник ЗАЭС Алексей Мельничук: Россияне превратили атомную станцию в военную базу

Украина стала единственным государством в мире, в котором другая страна захватила атомную станцию. Россия, нарушив все международные конвенции, сделала это дважды: Чернобыльская АЭС освобождена, а ЗАЭС рядом с Энергодаром до сих пор под контролем врага.

Немногих оставшихся в Энергодаре работников заставили подписать контракты. Часть из них приняла решение остаться, чтобы обеспечивать безопасность на станции, что фактически означает безопасность всего мира. Из-за действий окупантов с начала большой войны станция пережила восемь полных и одно частичное обесточивание.

РБК-Украина пообщалось со специалистом по эксплуатации ЗАЭС Алексеем Мельничуком и депутатом горсовета Энергодара, отдавшим работе на станции 19 лет жизни. Он рассказал о фейках россиян и инсценировке обстрелов, угрозе нового блекаута и о том, как сейчас живет оккупированный город.

Алексей прожил полгода в оккупации, занимается волонтерством, поддерживает квалификацию специалиста и мечтает вернуться к работе на уже освобожденной от оккупантов ЗАЭС. Далее – прямая речь собеседника.

Оккупанты постоянно нарушают требования МАГАТЭ

Более года после начала оккупации Энергодара, 30 мая 2023 года, в Грузии генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси озвучил пять принципов безопасности для ЗАЭС.

Во-первых, не должны осуществляться атаки с или против станции, особенно против реакторов, хранилищ ядерного топлива. В марте 2024 года в МАГАТЭ зафиксировали обстрелы из артиллерии с территории самой станции. У них на официальном сайте есть информация о том, что они слышали выходы с территории ЗАЭС и что это похоже на артиллерию. То есть этот пункт россияне уже нарушили, и это лишь один из многих подобных случаев.

Во-вторых, было требование не хранить на станции тяжелое вооружение, и чтобы на станции не было военнослужащих, которых могут использовать для нападения. Но в соцсетях самих россиян за 12 марта 2024 есть фото, где два танка стоят между энергоблоками и береговыми насосными станциями энергоблоков.

Также в марте российские военные публиковали фото, где они откровенно позируют с противотанковым вооружением, где тренируются прямо в машинном зале. На одном из видео видно, что ремонтная площадка 4 энергоблока полностью заполнена военной техникой, среди которой БТРы и другие крупные военные машины. Подобные фото и видео попадали в сеть и раньше.

Фото: Российские военные позируют на фоне ЗАЭС. По требованиям МАГАТЭ, военные не должны там находиться (предоставлено Алексеем Мельничуком)

Размещение военной техники на ремонтных площадках зафиксировано на пяти энергоблоках из шести. Личный состав военных России размещен на каждом энергоблоке, спецкорпусах и в лобароторно-бытовых корпусах ЗАЭС. То есть уже давно очевидно, что с первого дня оккупации россияне превратили атомную станцию в военную базу.

Следующий пункт от МАГАТЭ – обеспечить бесперебойное внешнее электроснабжение предприятия. Но мы часто фиксируем отключение линий электросетей: выключаются как 750 кВ, так и резервная линия ферросплавного завода 330 кВ. Линии постоянно восстанавливают наши энергетики, но наиболее тяжелым последствием бесперебойного внешнего электроснабжения предприятия является то, что 26 марта этого года россияне уничтожили машинные залы ДнепроГЭСа. То есть вообще вывели ДнепроГЭС из энергосистемы.

Среди пунктов безопасности станции от МАГАТЭ было также требование защитить все структуры системы и компоненты, важные для работы со станцией, от атак или диверсий. Странно слышно, что россияне будут от чего-то защищать станцию. Ведь Украина ни в коем случае ее не атакует: все мы понимаем, как важен этот объект, и что его вообще не нужно трогать. Радиационная безопасность ЗАЭС является приоритетом высшего руководства Украины.

Циничным выглядят заявления окупантов о якобы обстрелах со стороны Украины, потому что они захватывали станцию с использованием тяжелого вооружения. Оккупанты еще в 2022 году уничтожили один из корпусов учебно-тренировочного центра, были попадания по галереям, по энергоблоку, фактически расстрелян административный корпус, а повреждение трансформатора привело к отключению 6 энергоблока от энергосистемы.

Фото: Российские военные тренируются прямо в машинном зале ЗАЭС (предоставлено Алексеем Мельничуком)

Еще один пункт среди требований – не предпринимать никаких действий, которые бы подорвали эти принципы. То есть мы понимаем, что Россией фактически все принципы нарушены – в этом году и раньше, с первых дней захвата города Энергодар и ЗАЭС.

РФ инсценирует взрывы на ЗАЭС и в Энергодаре

Россия в очередной раз обвиняет Украину в якобы обстрелах ЗАЭС. Но можно просто проанализировать некоторые факты, и станет ясно, что это полная чушь. 7 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на территории ЗАЭС взорвался беспилотник. Впоследствии представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории станции.

В одном из своих фейковых сюжетов оккупанты показали, что якобы была атакована машина, подвозящая продовольствие на атомную станцию. Но на их же видео мы видим абсолютно целый автомобиль Урал, на нем ни одной дырочки нет. Они инсценировали взрыв, чтобы его было слышно экспертам МАГАТЭ. И якобы это был обстрел со стороны Украины.

Также на видео россиян видно, что купол блока №6 цел. В кадр попадают нетипичные для АЭС предметы, которых там по всем нормам вообще не должно быть. Если сделать стоп-кадр видео, мы можем увидеть, что есть определенное оборудование, неуклюже перемотанное синей лентой. Именно в этой зоне, откуда вели съемку, обычно находится сборник для освещения, то есть ничего специфического там не может храниться. Для чего использовали эту изоляционную ленту – непонятно. Возможно, там что-то было заминировано и сдетонировало, и, чтобы прикрыть это, у блока для видео бросили остатки дрона и демонстративно показали его на камеру.

Фото: С дрона, который называют "украинским", для сюжета даже не содрали российскую наклейку "Судоплатов" (скриншот)

Оккупанты инсценировали и удар по городу Энергодар. Говорили, что от ВСУ летят дроны. Однако на их же видео было четко видно, что на батарее дрона была изорвана наклейка "Судоплат". О сборке дронов этого оккупационного подразделения россияне пиарили в соцсетях. То есть эти дроны они делают где-нибудь в сборочном цехе сами. Даже свою наклейку не могли нормально содрать, чтобы показать, что это якобы Украина.

Россияне понимают, что сами же нарушили все принципы, озвученные Гросси еще в 2023 году. А недавно они показывали фото тренировочного корпуса, который вроде бы обстреляли ВСУ. Однако люди, которые в тот момент были на месте, слышали вылет и буквально через две-три секунды – прилет. То есть били именно с оккупированной территории. Когда еще в начале 2022 года я там проходил очередную учебу, то видел, что многие помещения были прострелены.

Эти действия окупантов показывают намерения перебросить внимание мира от своих нарушений принципов безопасности на якобы атаку ЗАЭС Украиной. Создание фейковых видео оккупантами не должно отвлечь внимание мира от самого факта захвата ЗАЭС, отсутствия квалифицированного персонала для обеспечения радиационной безопасности атомной электростанции.

Фото: Россияне выкладывают фото военной техники, которую они размещают прямо на атомной станции (скриншот)

А недавно аналитики заявили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Украину, чтобы спровоцировать переговоры с международными организациями и узаконить оккупацию станции.

Информационная война, которую ведет Российская Федерация в Украине, – это очень страшная вещь. И противодействовать этому нужно всеми доступными способами. Все, что они публикуют и заявлять, нужно опровергать на самом высоком уровне. Этим фактически Украина уже давно занимается.

Угрожает ли ЗАЭС новый блекаут

Из-за действий окупантов и оккупационной администрации с самого начала вторжения РФ Запорожская АЭС пережила восемь полных и еще одно частичное обесточивание. 22 марта были прямые попадания ракет по ДнепроГЭСу, и этим оккупанты нанесли очередной огромный ущерб.

Кроме того, что из-за массированного обстрела здания машинного зала произошла утечка в Днепр ориентировочно полутоны нефтепродуктов, оккупанты таким образом лишили ЗАЭС быстрого источника электроснабжения, которое должно восстанавливаться в течение 5 минут.

ДнепроГЭС важна тем, что подавала электрическую энергию через ферросплавный завод дальше непосредственно на Запорожскую АЭС. Россияне уничтожили этот источник электричества, и резервный в том числе. Это крайне угрожающе для нас с точки зрения возможного блекаута. Также не следует забывать, что кроме шести реакторов, на территории ЗАЭС находится хранилище отработанного ядерного материала.

Фото: Алексей Мельничук поддерживает квалификацию специалиста и мечтает вернуться к работе на уже освобожденной от окупантов ЗАЭС (из личного архива)

Худший возможный сценарий для ЗАЭС – отключение электроэнергии, а также отсутствие топлива в дизель-генераторах. Угрозу также будет нести возможное повреждение сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Тогда существует риск утечки радиации во внешнюю среду.

В настоящее время электрические линии 330 кВ и 750 кВ подключены, но периодически одну из линий после обстрела нужно восстанавливать. Иногда бывает, что сразу две линии повреждены. В таких случаях на станции включаются дизельные генераторы, которые начинают подпитывать электрическую энергию системы безопасности станции и чтобы была возможность подавать воду непосредственно для охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива. Но ситуация продолжает оставаться крайне угрожающей.

Какие условия работы на станции сейчас

Персонал станции можно поделить на три категории. Первые – это те, кто сознательно принял сторону оккупантов, подписал контракты с "Росатомом" и сами морально заставляли других работников подписать контракты. Вторые подписали контракт сознательно без принуждения. Третья категория – персонал, физически принужденный или оказавшийся под угрозой для своей жизни.

Также есть те, кто отказался подписывать контракт, но некоторое время продолжал работать для обеспечения безопасности всего мира. Конечно, тех, кто сознательно подписал контракты, я считаю предателями. Но те, кто смог удерживать должную работу станции, не соглашаясь на сотрудничество – это герои и профессионалы своего дела.

С начала этого года доступ персонала на территорию запорожской АЭС был закрыт для тех, кто не подписал контракты с так называемым "АО Запорожская АЭС" – фейковым учреждением, созданным оккупантами. По сути на станцию закрыли доступ персонала, отвечающего за радиационную безопасность на блоках.

Фото: Обстрелы ЗАЭС россиянами (из архива Алексея Мельинчука)

Сейчас россиянам на станции остро не хватает сотрудников. Они привозят своих из РФ в так называемые командировки. Но приглашают людей, не знакомых с нашим оборудованием и с нашей спецификой работы. Ведь за годы независимости оборудование менялось и также было переведено на украинский язык. Они не понимают, как с этим работать. Поэтому есть случаи, когда на блочном щите управления, где всегда должно быть пять специалистов, есть только один работник. Может в любой момент что-то выйти из строя, и потеря контроля над охлаждением ректора может привести к тяжелым последствиям.

Большинство из тех, кто мог работать на ЗАЭС квалифицированно, из Энергодара уехал. Фейковое Руководство АЭС от окупантов пробует обучать новых работников, фактически с улицы и без должной специальности и образования. Но для работы на станции требуется профильное высшее образование.

Для обучения персонала нужно иметь профессиональный персонал учебно-тренировочного центра, а большинство специалистов выехали из оккупации. Они принимают тех, кто не отвечает стандартам работника Запорожской АЭС. Кто-то работает там определенное время и увольняется. Кто из набранных с улицы приходил на работу в состоянии алкогольного опьянения.

Есть много работников, которые вывезли семьи на деоккупированные территории и не видят родных уже более двух лет.

Фото: Россия нарушила все международные нормы. оккупировав ЗАЭС (из архива Алексея Мельинчука)

Некоторые руководители, работавшие ранее на Запорожской АЭС, подписали контракты о сотрудничестве с оккупантами. Если им задали задачу взять несколько тысяч работников, то они берут всех подряд, чтобы просто закрыть этот вопрос. Были случаи, когда в эксплуатационное подразделение брали девушку, окончившую всего девять классов, а в подразделение брали людей с профильным высшим образованием.

Как живет Энергодар в оккупации

Сейчас приехать на неоккупированные территории Украины из Энергодара возможно, только если ехать сначала в РФ, а затем через единственный открытый пограничный пункт в Сумской области. Немало людей едут на своем транспорте через Европу или Грузию, через страны Балтии.

Люди, ранее работавшие на ЗАЭС, получают возможности трудоустройства в Украине, персонал переводят работу на другие станции. Персонал может поддерживать свою квалификацию, чтобы после деокупации взять под контроль реакторные установки и обеспечить радиационную безопасность ЗАЭС на самом высоком уровне.

Сейчас в городе остается около трети того количества людей, которые жили там раньше. Цены на продукты в магазинах очень высоки. Если сравнивать, например, с Мелитополем, то в Энергодаре стоимость продуктов выше в три раза. Гривну как валюту из обращения изъяли: ходят только рубли.

Фото: Алексей уехал из Энергодара через полгода после оккупации города россиянами, сейчас занимается волонтерством (из личного архива)

Трудно выживать тем, кто не "легализовал" себя при оккупационных властях, не получил российские паспорта. Из города уехать тяжело, потому что на первом же блокпосте будут спрашивать паспорт и задавать вопросы, почему нет паспорта именно российского.

Тех, у кого проукраинская позиция, забирают на допросы. Само наличие украинского паспорта на оккупированных территориях может привести к тяжелым последствиям. Проукраинские митинги выстрелами и светошумными гранатами разгоняли еще в 2022 году, а сейчас провести подобные события стало непосильной задачей.

До оккупации весь город был заполнен машинами, в парках гуляли люди. Энергодар был живым и просто родным. Сейчас улицы пустые. Остается только мечтать о том, что он скоро будет освобожден. И помогать вооруженным силам Украины – основная задача гражданина Украины. Надеюсь, скоро Энергодар очистят от окупантов и коллаборантов, и все сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места. А все жители – в свой родной дом.