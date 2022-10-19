"Прана Платинум" обратила внимание на несовершенство законодательства в сфере интеллектуальной собственности

ООО "Прана Платинум" обращает внимание на несовершенство законодательства в сфере интеллектуальной собственности, которое приводит к существенным осложнениям в защите соответствующих прав. Это также негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, недавно Верховный суд подтвердил право интеллектуальной собственности ООО "Прана Платинум" на патент №146223 ("Системы вентиляции с рекуперацией тепла").

Как говорится в решении суда от 6 сентября, доводы ООО "Климатроник", указанные в кассационной жалобе, не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции как основания отмены обжалованных решений судов предыдущих инстанций.

"Кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Климатроник" оставить без удовлетворения, а решение хозяйственного суда Львовской области от 09.02.2022 и постановление Западного апелляционного хозяйственного суда от 26.05.2022 по делу № 914/2390/21 - без изменений", - решении суда.

Таким образом, суды пришли к выводу о том, что своими действиями ООО "Климатроник" нарушило не имущественные права, что привело к материальному и репутационному ущербу ООО "Прана Платинум" по патенту Украины № 146223, поскольку ООО "Климатроник" производится продукция, в частности рекуператоры, предпринимаются действия по предложению этой продукции к продаже (в том числе через сеть Интернет) и хранению такого, что является неправомерным использованием полезной модели по патенту Украины №146223.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

В "Пране Платинум" отмечают, что за это время законным владельцам патента был нанесен ущерб на сумму около 2 млн грн.

Кроме того, 2 сентября 2022 злоумышленников разоблачили правоохранители во время незаконной реализации продукции.

Следователи сообщили директору предприятия о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.177 Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.15 – ч.3 ст.177 Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, как сообщают в компании, нарушители начали процесс умышленного "торможения" дела, которое истребовал Офис генерального прокурора.

"Учитывая актуальность проблемы, компания - законный пользователь патентов обратилась к законодателям Украины и инициировала сотрудничество в сфере системного изменения законодательства, касающегося интеллектуальных разработок. Цель такого сотрудничества - разработка нового кодекса в области патентных дел", - отмечают в компании.

По словам руководителя Национальной ассоциации предпринимателей Украины Ростислава Пшеминского, с начала расследования данного дела НАПУ получила десятки подобных обращений, что свидетельствует об актуальности проблемы в Украине.