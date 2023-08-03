"Так, с августа курсанты летных училищ России проводят практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны агрессора", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что страна-террорист намеренно готовит вчерашних подростков к войне против Украины, заставляя их тренироваться на гражданских, предоставляя им неуправляемые ракеты.

Мобилизация в России

В первую очередь страна-террорист уделяет внимание внесению поправок в законодательство, позволяющие быстро призвать в армию больше мужчин. Недавно Госдума, например, увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив нижний предел в 18 лет.

Также был повышен верхний возраст для тех, кто подлежит призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Согласно данным Института изучения войны, террористы, вероятно, начали формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы.