RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Практикуются" на Сумской области. Россия готовит курсантов-пилотов к войне, - ЦНС

Фото: Россия готовит курсантов-пилотов к войне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация, из-за нехватки пилотов, начала подготовку молодых курсантов. Последние уже отрабатывали стрельбы по общинам Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Так, с августа курсанты летных училищ России проводят практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны агрессора", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что страна-террорист намеренно готовит вчерашних подростков к войне против Украины, заставляя их тренироваться на гражданских, предоставляя им неуправляемые ракеты.

Мобилизация в России

В первую очередь страна-террорист уделяет внимание внесению поправок в законодательство, позволяющие быстро призвать в армию больше мужчин. Недавно Госдума, например, увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив нижний предел в 18 лет.

Также был повышен верхний возраст для тех, кто подлежит призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Согласно данным Института изучения войны, террористы, вероятно, начали формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине