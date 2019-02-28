Прагматичний Захід готується до можливої перемоги Зеленського на виборах, - експерт

Експерт прокоментував зустрічі Зеленського з іноземними політиками

Встречи кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с рядом иностранных представителей свидетельствуют о том, что Запад прагматично оценивает высокую вероятность его победы на выборах. Об этом заявил политолог Петр Олещук.

"Они видят рейтинги, которые показывают, что у Зеленского самая высокая поддержка в настоящее время. Соответственно, он на этом этапе представляется одной из наиболее вероятных кандидатур на пост президента. Поэтому он не может не вызывать внимание. Запад прагматично оценил, что вариант его победы является высоковероятным и к нему надо готовиться", – сказал Олещук.

По мнению политолога, на этих встречах представители иностранных партнеров Украины интересуются взглядами Зеленского относительно ключевых для Запада вопросов, в частности, отношений с Россией, войны в Донбассе, евроатлантической интеграции, сотрудничества с международными структурами.

Олещук отметил, что встречи, скорее всего, проходят по инициативе западных дипломатов, а не кандидата в президенты, ведь для большинства из них он остается "темной лошадкой" и они заинтересованы больше узнать о взглядах Зеленского на важные вопросы.

Как известно, согласно данным ряда последних социологических опросов, Зеленский лидирует в президентских рейтингах. В течение последней недели он встречался с директором Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон, постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом. Также Зеленский провел переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером и послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.