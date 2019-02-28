Прагматичний Захід готується до можливої перемоги Зеленського на виборах, - експерт

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Експерт прокоментував зустрічі Зеленського з іноземними політиками

Зустрічі кандидата у президенти України Володимира Зеленського з низкою іноземних представників свідчать про те, що Захід прагматично оцінює високу ймовірність його перемоги на виборах. Про це заявив політолог Петро Олещук.

"Вони бачать рейтинги, які показують, що у Зеленського найвища підтримка в даний час. Відповідно, він на цьому етапі представляється однією з найбільш вірогідних кандидатур на посаду президента. Тому він не може не викликати увагу. Захід прагматично оцінив, що варіант його перемоги є високоймовірним і до нього треба готуватися", – сказав Олещук.

На думку політолога, на цих зустрічах представники іноземних партнерів України цікавляться поглядами Зеленського щодо ключових для Заходу питань, зокрема, відносин з Росією, війни в Донбасі, євроатлантичної інтеграції, співпраці з міжнародними структурами.

Олещук зазначив, що зустрічі, швидше за все, проходять з ініціативи західних дипломатів, а не кандидата в президенти, адже для більшості з них він залишається "темною конячкою" і вони зацікавлені більше дізнатися про погляди Зеленського на важливі питання.

Як відомо, згідно з даними останніх соціологічних опитувань, Зеленський лідирує в президентських рейтингах. Протягом останнього тижня він зустрічався з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом. Також Зеленський провів переговори зі спеціальним представником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером і послом Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.