У Празі 200 тисяч осіб мітингують проти прем'єра Бабіша

В Празі в парку Letna у суботу, 16 листопада, проходить мітинг з вимогами до прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша. Організатори мають намір висунути йому ультиматум - або він відмовляється від свого бізнесу, або йде у відставку, зраджують місцеві ТБ-канали.

Поліція в Twitter повідомила, що люди продовжують прибувати з усіх кінців республіки. За даними поліції, беруть участь близько 200 тисяч чоловік,

"Наш мітинг спрямований проти конфлікту інтересів, наявного у бізнесмена і прем'єра Бабиша. Або нехай він позбувається свого холдингу Agrofert і належать йому ЗМІ, або йде у відставку з посади прем'єра, сьогодні на мітингу ми назвемо конкретну дату, до якої чекаємо рішення Бабиша", - заявив лідер організував цей захід громадського руху "Мільйон моментів за демократію" Мікулаш Мінарж, передає Novinky.cz.

Додамо, що представник асоціації "Мільйон миттєвостей" Бенджамін Рол заявив, що в даний час у мітингу беруть участь близько 300 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку червня у столиці Чехії на Вацлавській площі в Празі відбулася акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешов, прем'єр-міністра Андрія Бабиша, а також забезпечення незалежності судової влади. За інформацією організаторів, протестувати тоді вийшли близько 120 тис. чоловік.