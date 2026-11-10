"Позолоченный" пентхаус и подряды на защиту энергетики: активисты связали обыски с Калашником

Что показали фото с обысков в Киевской области

На обнародованных кадрах виден многоуровневый пентхаус с позолоченными отделочными элементами, мраморными колоннами и крытым бассейном. В одном из помещений обустроен террариум с живым крокодилом. Также на фото есть автомобиль Rolls-Royce.

Фотографии 9 ноября опубликовал активист Сергей Стерненко. По его словам, полиция провела обыски у фигурантов дела о возможном хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области.

"Вместо саркофагов на подстанциях у компании, получившей средства на это, появились "царские" интерьеры с позолотой, мраморными колоннами в многоуровневом пентхаусе, крытый бассейн, террариум с настоящим крокодилом и Rolls-Royce", - написал активист.

Он также задал вопрос об ответственности должностных лиц, утверждавших планы устойчивости и финансирования работ.

Опубликованные Стерненко фото частично совпадают со снимками, которые 20 октября публиковал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области Сергей Болвинов. Однако его сообщение касалось другого эпизода - возможного хищения средств при строительстве укрытия для лицея в Крюковщине.

Хищение средств на защите энергообъектов: фото с обысков в Киевской области (фото: t.me/ssternenko)

По словам Болвинова, на сооружение противорадиационного укрытия из бюджета было выделено более 167 млн гривен. Компания-подрядчик привлекла к работам еще одно предприятие, которое, по данным следствия, фактически не имело ни работников, ни техники. Несмотря на это, оно получало оплату за строительно-монтажные работы.

"В общей сложности - 10,8 млн гривен. Далее эти средства обналичивали и делили между собой участники схемы", - сообщил Болвинов.

Кто именно обустроил себе такую "царскую жизнь" и связано ли это имущество с компаниями, получавшими миллионные подряды на защиту энергетики, официально не сообщается. Владельцев пентхауса и автомобиля Rolls-Royce пока не называли.

Кто и когда получал подряды в защиту энергетики

Чтобы понять, какие компании получали бюджетные средства на защиту энергетики, следует взглянуть на подрядчиков, вовлеченных в эти работы. Некоторые из них фигурируют и в других уголовных производствах, связанных с использованием государственных средств.

Согласно данным Prozorro, подрядчиком строительства укрытия для лицея в Крюковщине является ООО "Консалтинг-Буд".

По данным YouControl, компания также получила подряды на строительство 14 объектов энергетической защиты. Еще 10 таких объектов получило ООО "Ю. Би. Си.".

Владелец "Консалтинг-Буд" Любомира Кожушко подозревается в отдельном уголовном производстве НАБУ по возможному хищению средств при закупке дронов для Госспецсвязи и завышении смет строительства объектов для нужд этого ведомства.

Кроме того, по данным судебного реестра, компания "Ю. Би. Си." также фигурирует в деле возможного хищения средств при строительстве лицея в Крюковщине.