Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

13 апреля продолжались позиционные бои около Кременной, но подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Кременной в районе Тернов и Торского и к югу от Кременной в районе Дибровы, района Серебрянского леса и Белогоровки. В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ не предпринимали наступательных действий на Купянском направлении.

Российские источники утверждали, что 13 апреля ВСУ нанесли удар с применением Storm Shadow по Луганскому машиностроительному заводу в оккупированном Луганске. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 апреля, виден столб дыма и пожары возле этого завода. Российские оккупационные "чиновники" утверждали, что ВСУ ударили по Луганскому машиностроительному заводу, который российская "власть" будто бы готовилась вскоре восстановить.

Операция №2 - Донецкая область

13 апреля позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута. Позиционные бои продолжались к востоку от Северска возле Верхнекаменского; к юго-востоку от Северска около Выемки и Спорного, к югу от Северска возле Раздоловки.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от н.п. Часов Яр и продолжили наступательные операции в этом районе 13 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Клищиевки (юго-восточнее Часова Яра).

Украинские военные официальные лица сообщили, что российские захватчики продвинулись к северным окрестностям Богдановки (к северо-востоку от н.п. Часов Яр) вечером 12 апреля, но не смогли закрепиться в этом районе. Украинские официальные лица подчеркнули, что ВСУ все еще контролируют это село.

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что войска РФ якобы захватили Богдановку и продвинулись ближе к Калиновке (к северу от Часова Яра) и дальше к западу от Ивановского (восточнее Часова Яра). Российский блоггер утверждал, что войска РФ вроде бы вошли в микрорайон Канал (самый восточный райог Часова Яра), хотя в ISW не наблюдали дальнейшего продвижения россиян в окрестностях микрорайона Канал с 4 апреля.

Также продолжались бои вблизи микрорайона Новый (юго-восток н.п. Часов Яр); юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки, Опытного, Андреевки; и к югу от Часова Яра вблизи Южного.

Сообщается, что 13 апреля войска РФ продвинулись западнее и юго-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Министерство обороны РФ 13 апреля заявило, что части российских войск якобы захватили Первомайское, хотя эксперты ISW оценивали, что войска РФ захватили населенный пункт по состоянию на 9 апреля.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ недавно продвинулись на южной окраине Новокалинового (к северо-западу от Авдеевки), к западной окраине Бердичи (к северо-западу от Авдеевки), далее к западу в пределах Семеновки (к западу от Авдеевки) и к западу от Авдеевки от Первомайского (юго-западнее Авдеевки) вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск). Другой блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись на 4,95 километра в ширину и на 1,6 километра в глубину в направлении Уманского и Яснобродовки (к западу от Авдеевки). При этом в ISW не нашли визуального подтверждения российских заявлений.

Бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового, Новобахмутовки и Бердичи; к западу от Авдеевки в районе Семеновки, Уманского, Яснобродовки; и юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Нетайлового. Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Авдеевском направлении, заявил, что украинские силы отразили механизированные российские атаки на Авдеевском направлении и уничтожили колонну из неустановленного количества российской бронетехники.

Войска РФ недавно продвинулись западнее и юго-западнее города Донецка и продолжили наступательные операции в этом районе 13 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что оккупанты недавно достигли незначительных успехов на юго-восточной окраине Красногоровки (к западу от города Донецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, свидетельствуют о том, что войска РФ недавно продвинулись во время механизированных штурмов размером по меньшей мере в отряд севернее Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Бои продолжались к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Константиновки (к западу от Новомихайловки) и Водяного.

В районе административной границы Донецкой и Запорожской областей 13 апреля шли позиционные бои на фоне сообщений об активизации наступательной активности РФ в этом районе. Украинские и российские источники сообщали, что позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы дошли до окраин Урожайного, а другой блоггер рассказывал, что захватчики вошли в Урожайное несколько дней назад, но ВСУ вытеснили российские силы из населенного пункта. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ разрушили мост между н.п. Великая Новоселка и Времевка, а геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, как российские войска наносят удар по мосту через реку Мокрые Ялы к северо-востоку от н.п. Времевка.

"Южная ось"

13 апреля на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Бои продолжались у Работино, где, как утверждал российский "военкор", войска РФ продвинулись на север вдоль улицы Сельской. Другой блоггер рассказывал, что войска РФ якобы оттеснили украинские силы с позиций к северо-западу от Вербового (к северо-востоку от Работино), и что ВСУ сейчас находятся в четырех километрах от населенного пункта. Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ не закрепили устойчивых позиций в Работино.

13 апреля продолжались позиционные бои на восточном (левобережье) Херсонской области в районе Крынок.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 апреля сообщалось, что на фронте в Украине в течение суток было зафиксировано 60 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что российские оккупанты не отказываются от намерения вытеснить Силы обороны из плацдармов на левобережье Днепра.

Также в Министерстве обороны Украины рассказали, что село Богдановка в Бахмутском районе, расположенное неподалеку от Часова Яра, продолжает оставаться под контролем ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что ситуация на востоке обострилась. Генерал-Полковник отметил, что российские захватчики идут в штурмы с техникой.