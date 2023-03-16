Позиция неизменна. Украина не пойдет на уступки по "зерновому соглашению", - МИД

Она объяснила, что Россия пытается уменьшить срок продления "зернового соглашения" и прибегает к ультиматуму и шантажу из-за действия санкций.

"Мы прекрасно понимаем, что Россия хочет истребовать. Это тоже не секрет - они пытаются этими всеми заявлениями, попытками шантажа смягчить, в первую очередь, бьющие по "Россельхозбанку" финансовые санкции, которые бьют по другим финансовым учреждениям, которые мешают им фактически экспортировать агропродукцию и удобрения на сегодняшний день", - отметила посол.

Представитель МИД подчеркнула, что украинская позиция остается неизменной. Ее поддерживают международные партнеры, в частности ООН и Турция.

Напомним, Украина настаивает на продлении соглашения на 120 дней, как было ранее юридически оформлено. Однако Россия хочет продлить "зерновой коридор" всего на 60 дней.

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