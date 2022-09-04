Позиційні бої і знищення логістики ворога. Як ЗСУ б’ються за південь

"Саме в цьому і полягає наша основна робота сьогодні, в тому, щоб обезголовити ворога і позбавити його логістики, потужностей, які він міг би використати проти нас. Переконати його в тому, що перевага однозначно на нашому боці", - пояснила вона.

Під позиційними боями, як сказала Гуменюк, мається на увазі закріплення тих територій, які українські війська мають під своїм контролем. Крім того, це бої з певних позицій.

"Тому ми говоримо про те, що все що наше, де ми розгортаємо позиції, звідти і ведемо бій", - додала вона.

Крім того, за словами Гуменюк, українські військові продовжують руйнувати альтернативні переправи через водні артерії, які намагаються зводити окупанти. Лише за останні два дні було розбито три такі переправи, а також ЗСУ б'ють по баржах, які росіяни використовують для перекидання сил.

"Але ми слідкуємо, щоб вони не прикривалися цивільним населенням, бо вони це використовують на практиці. Тому росіяни посилюють заходи контролю на окупованих територіях: збирають особисті дані людей, зганяють їх на робочі місця для здійснення службової діяльності, бо люди відмовляються працювати на окупаційну владу", - зазначила вона, додавши, що місцеві мешканці намагаються триматися в безпечних місцях.