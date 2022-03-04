Довічне для колаборантів. Як працюватиме новий закон

"Немає жодних бюрократичних перепон для того, щоб посилити статтю 111 ККУ (державна зрада). Зараз буде ст. 111.1, в якій буде 8 пунктів, що таке колабораційна дія", - повідомив нардеп.

Зокрема, колабораційна дія - це заклики приходити на українську територію, невизнання окупації Росією, невизнання військових дій з боку РФ, допомога окупаційним адміністраціям - добровільне зайняття посад у так званих "меріях".

"Залежно від того, що саме зробила людина, буде покарання. Найменше покарання за поширення неправдивої інформації – це позбавлення права зайняття певних посад, у тому числі в державних органах влади. І закінчуючи позбавленням волі від 15 років і до довічного, якщо дії призвели до загибелі людей, або завдали суттєвих втрат державі", - додав Чернєв.

Нардеп повідомив, що закон набуде чинності після того, як його підпише президент, і висловив сподівання, що Володимир Зеленський зробить це в найближчі години.