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Літню матір замдиректора в МВФ від України жорстоко побили

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Україна, Понеділок 05 липня 2021 10:20
Літню матір замдиректора в МВФ від України жорстоко побили Фото: літню маму Рашкована побили лопатою і пограбували (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

У неділю на 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкован напали і жорстоко побили. Жінку били лопатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю... Потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік ", - зазначив Рашкован.

За його словами, сусіди матері викликали "швидку допомогу" з поліцією.

"Поліція спрацювала відмінно - злочинця спіймали... Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями... Хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста", - написав заступник директора МВФ від України.

Відзначимо, Рашкован обіймає посаду заступника виконавчого директора від України в МВФ з 27 лютого 2017 року.

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