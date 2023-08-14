Пожары, разрушенный гипермаркет и пострадавшие: что известно о ночном обстреле Одессы

Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в южных и центральных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске дронов-камикадзе с разных направлений, а также крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Позже стали появляться данные о работе противовоздушной обороны в Николаевской и Одесской областях, также сообщалось о звуках взрывов.

Атака на Одессу

Оккупанты нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Изначально в Одесской ОВА сообщили, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна.

Вскоре в ОВА сообщили, что, по предварительным данным, в результате ночной атаки ранения получили три человека, им оказывается вся необходимая помощь.

Также стало известно, что взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Кроме того, в результате падения обломков было повреждено общежитие одного из учебных заведений и гипермаркет.

Фото и видео последствий ночного удара

В Оперативном командовании "Юг" и Одесской ОВА опубликовали фото и видео ликвидации последствий ночного обстрела города.

В Офисе президента Украины отреагировали на удар по Одессе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал удар по Одессе.

"Одесса. Удары по гражданским объектам, по магазину... Комментарии излишни. Россияне – безумные террористы", - отметил он.

Работа сил ПВО в Одессе

По данным ОК "Юг", враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".

БпЛА были зпущены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), "Калибры" – с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Использовались зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Во время атаки в ОК "Юг" сообщали о пусках четырех групп ударных БПЛА: три летели в направлении Одессы, а одна – в направлении Южного.

Взрывы в Запорожье, тревога в Киеве

Также российские войска ночью нанесли ракетные удары по Запорожью. По предварительным данным, враг бил с помощью переоборудованных ракет ПВО С-300. О последствиях обстрела пока не сообщалось.

Кроме того, ночью воздушная тревога звучала и в Киеве в связи с угрозой применения врагом баллистического вооружения.