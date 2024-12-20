Пожары, под ударом БЦ и тепломагистраль: репортаж из Голосеевского района Киева

В результате падения обломков в районе загорелись 5 автомобилей. Повреждено дорожное покрытие и тепломагистраль с последующей разгерметизацией. Пожар ликвидирован.

Впрочем, из-за повреждения трубы без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.

Также в Голосеевском районе был обнаружен 1 погибший, один человек пострадал.

По другому адресу упали обломки, в результате чего, произошло возгорание в одном из зданий на 13-м этаже. Произошел обвал конструкций, из-за чего вход на 15 этаж завален, продолжается разбор конструкций. Местные власти сообщают, что там могут быть заблокированы люди. Ведется поиск. Пожар локализован на площади 60 кв. м.

РБК-Украина побывало на месте происшествия. Как стало известно, повреждения получил бизнес-центр "Торонто", который находится возле метро "Олимпийская" в центре Голосеевского района на улице Большой Васильковской.

Фото: последствия атаки в Голосеевском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

В БЦ выбило окна и поврежден фасад, а также значительно повреждена крыша. Это можно увидеть из кадра с дрона, опубликованного ГСЧС г. Киева.

Фото: поврежденное офисное здание в Голосеевском районе столицы (facebook.com/DSNSKyiv)

Отметим, что напротив поврежденного БЦ "Торонто" находится историческое здание - костел Святого Николая. Церковь была сконструирована в 1899-1909 годах. Построена в готическом стиле. Сам костел не поврежден.

Фото: кадры последствий атаки возле костела Святого Николая в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди прочего, в Голосеевском районе задерживается общественный транспорт. Как сообщили в "Киевпасстрансе", речь идет о задержке движения троллейбусов №19, 31 и автобусов № 20, 25. Задержка наблюдается по ул. Антоновича в направлении ул. Федорова. Там сейчас перекрыто движение.

Киевляне также помогают службам ликвидировать последствия ракетной атаки.

В Голосеевском районе работники коммунальных служб вместе с киевлянами убирают город от последствий российской ракетной атаки, расчищая улицы от стекла и обломков.

Фото: в Киеве убирают улицы от последствий российских обстрелов Виталий Носач, РБК-Украина)

Ракетная атака на Киев

Напомним, что после ночной атаки "Шахедами" по Украине, в том числе по Киеву, враг решил комбинированно ударить ракетами по Киеву. Около 07:00 утра россияне, предварительно, выпустили по городу 8 ракет. Враг, вероятно, применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.