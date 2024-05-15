Пожар на СТО и пострадавшие. Появились фото последствий удара по Николаеву

Из-за обстрела Николаева в среду, 15 мая, из-за произошел пожар на станции техобслуживания. Пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, ГСЧС Украины.

По данным следствия, 15 мая в 11:35 с территории временно оккупированного Крыма военные РФ совершили ракетный удар по городу Николаеву.

"Тип ракеты сейчас устанавливается. В результате обстрела трое гражданских мужчин получили ранения", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, транспортные средства. На территории СТО начался пожар площадью 400 м. кв., который был локализован работниками ГСЧС.

В общем, как рассказали спасатели, привлекались 42 пожарных, 8 единиц техники. Также был задействован тактический робот Magirus Wolf R1 и два автомобиля для подвоза воды.

Последствия обстрела Николаева 15 мая (facebook.com/pgo.gov.ua, facebook.com/DSNSMYKOL)

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Николаева

15 мая в Николаеве прогремели взрывы. Российские войска ударили по городу ракетами. Были зафиксированы два "прилета".

Позже появилась информация о пострадавших. На данный момент данные об их количестве разнятся.

Первоначально сообщалось о трех раненых. Потом в ОВА насчитали пять раненых. Спасатели сообщили о шести раненых из-за обстрела РФ.