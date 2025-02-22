Пожар в частном доме в Житомирской области забрал жизни четырех человек

Пожар в частном доме в селе Заможное Житомирской области унес жизни четырех человек. Среди них были дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"На месте работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в службе.

Также во время инцидента пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в селе Заможное возник пожар в частном жилом доме. Во время тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших, среди которых было двое детей.

Напомним, что в прошлом году в Одессе происходил пожар в двухэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, вечером, 22 января в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли три человека.

Также сообщалось, что в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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