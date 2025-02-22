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Пожар в частном доме в Житомирской области забрал жизни четырех человек

Украина, Суббота 22 февраля 2025 18:02
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Пожар в частном доме в Житомирской области забрал жизни четырех человек Фото: в Житомирской области произошел пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Пожар в частном доме в селе Заможное Житомирской области унес жизни четырех человек. Среди них были дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в селе Заможное возник пожар в частном жилом доме. Во время тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших, среди которых было двое детей.

Также во время инцидента пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

"На месте работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в службе.

Напомним, что в прошлом году в Одессе происходил пожар в двухэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, вечером, 22 января в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли три человека.

Также сообщалось, что в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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Житомир Пожар
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