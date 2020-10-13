Пожежі в Луганській області: Кабмін виплатить постраждалим сім'ям 185 млн гривень

Кабінет міністрів виділить з резервного фонду бюджету 185 мільйонів гривень людям, які постраждали під час пожеж у Луганській області. Серед іншого, сім'ям загиблих пропонують виділити 200 тисяч гривень.

Про це на засіданні уряду 13 жовтня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З резервного фонду державного бюджету пропонується виділити 185 млн гривень для надання матеріальної допомоги. Сім'ям загиблих передбачено 200 тисяч гривень. Окремо обласна державна адміністрація буде здійснювати доплати постраждалим сім'ям. По 50 тисяч передбачається виділити кожному потерпілому, який отримав травми. 30 тисяч гривень тим, хто отримав травми середньої важкості та 20 тисяч гривень - травми легкої тяжкості", - сказав він.

Він додав, що людям, чиї будинки були зруйновані результати пожеж, виділять 300 тисяч гривень на сім'ю. На частковий ремонт своїх будинків постраждалі також отримають по 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, 8 жовтня в Луганській області ліквідували останній осередок масштабної пожежі, який гасили з 30 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.

Також повідомлялося, що поліція встановила чотири ймовірних джерела загоряння, які переросли в пожежу в Луганській області.