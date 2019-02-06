Під час пожежі в іракському таборі біженців загинули діти

Пожежні повідомили про чотирьох загиблих

В Ираке вследствие пожара погибли четверо детей-беженцев, когда их палатка загорелась в лагере беженцев, расположенного в северной провинции Киркук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По словам местного полицейского, пожар произошел во вторник, 5 февраля. Родители погибших детей получили ожоги и были доставлены в больницу для лечения. Причиной пожара стал нагреватель, который взорвался.

Напомним, ранее Федеральная прокуратура Германии задержала троих иракских беженцев по подозрению в подготовке теракта. Их задержали в ходе рейда на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

В прокуратуре отметили, что двое задержанных начали подготовку к совершению теракта в начале декабря 2018 года. Так, один из мужчин скачал из интернета инструкцию по созданию взрывного устройства и заказал взрыватель из Великобритании, однако посылка была перехвачена.