Пожежу на військовій базі Кіпру взяли під контроль

Фото: вибухи на Північному Кіпрі (in-cyprus.com)

Екологічна безпека на місці інциденту повністю забезпечена

Пожежу на військовій базі на півночі острова Кіпр Збройних сил Туреччини, що спричинила кілька вибухів, взяли під контроль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства національної оборони Туреччини.

За інформацією міністерства, були вжиті всі необхідні запобіжні заходи щодо інциденту. Для його розслідування створено слідчу групу, яка зокрема з’ясовує причини вибухів.

"Пожежа взята під контроль, екологічна безпека на місці інциденту повністю забезпечена", - вказано в заяві.

Нагадаємо, на території підконтрольній Туреччині північній частині Кіпру сталися вибухи на військовому складі. Вибухи сталися на військовому складі в районі Гірне. Причина першого вибуху, який стався близько 01:30 за Києвом на даний момент невідома. За даними місцевого міноборони, вибухи тривали до ранку. За словами лідера самопроголошеної республіки Північного Кіпру Мустафи Акінджи, подія обійшлася без жертв і постраждалих. У зв'язку з вибухами поруч розташовані житлові будинки і готель евакуювали, деякі будівлі були знеструмлені.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора у Вінницькій області на території військових складів у Калинівці прогриміли вибухи. Детонація боєприпасів сталася через пожежу на полігоні.

Станом на вчорашній вечір у Калинівці ліквідували пожежу на військових складах. Зазначимо, два роки тому в Калинівці сталася масштабна катастрофа, в результаті вибухів у зону ураження потрапили населені пункти в радіусі п'яти кілометрів.