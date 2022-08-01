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Пожежу в центрі Одеси гасять уже понад дві години. Доступу до більшості приміщень немає

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Одеса, Понеділок 01 серпня 2022 13:50
Пожежу в центрі Одеси гасять уже понад дві години. Доступу до більшості приміщень немає Фото: пожежу в центрі Одеси гасять уже понад дві години (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Вже понад дві години рятувальники гасять пожежу в прибутковому будинку Шестопала-Чернігова по вулиці Катерининській, що є пам’яткою архітектури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Станом на 12:30 площа пожежі складає 400 кв.м. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додають, що вогнеборці працюють в апаратах для захисту органів дихання та зору.

"Попередньо постраждалих та загиблих немає. Роботи продовжуються, до гасіння залучено 76 вогнеборців", - додають в відомстві.

Як повідомлялось, у понеділок, 1 серпня, в Одесі трапилася пожежа у житловому будинку по вул. Катерининська, 35. Почав палати пам'ятник архітектури - прибутковий будинок Шестопала-Чернігова. Станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м кв.

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