Пожежа в центрі Києва: рятувальники проводять евакуацію мешканців

Рятувальники проводять евакуацію з п’ятиповерхового столичного житлового будинку, що у Шевченківському районі по вул. Костьольна, 5. Там сьогодні вранці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"12 жовтня о 07:37 у Шевченківському районі по вул. Костьольна, 5 на покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. Станом на 8:10 площа пожежі складала близько 150 м кв", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, о 8:15 пожежу локалізовано.

Наразі підрозділи ДСНС проводять евакуацію мешканців.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.