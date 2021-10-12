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Пожежа в центрі Києва: рятувальники проводять евакуацію мешканців

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 08:38
Пожежа в центрі Києва: рятувальники проводять евакуацію мешканців Фото: у центрі Києва спалахнула пожежа (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Рятувальники проводять евакуацію з п’ятиповерхового столичного житлового будинку, що у Шевченківському районі по вул. Костьольна, 5. Там сьогодні вранці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"12 жовтня о 07:37 у Шевченківському районі по вул. Костьольна, 5 на покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. Станом на 8:10 площа пожежі складала близько 150 м кв", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, о 8:15 пожежу локалізовано.

Наразі підрозділи ДСНС проводять евакуацію мешканців.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

Фото: у центрі Києва спалахнула пожежа (dsns.gov.ua)
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