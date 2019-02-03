Пожежу на складах у Києві локалізовано

Перевищення шкідливих речовин у повітрі в районі пожежі не зафіксовано

В Киеве спасатели локализовали пожар на складах, недалеко от станции метро "Лесная". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что локализовать огонь удалось в 23:03 2 февраля. Площадь возгорания составила около 10500 кв. м.

"Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия працюває 35 единиц основной и спецтехники и 137 спасателей. По данным ГСЧС, информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Напомним, в 11:52 спасателям Киева поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном складском здании на ул. Красноткацкой, 69 в Деснянском районе столицы. Загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.