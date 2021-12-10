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Пожежу на складах у Києві ліквідували. Проводилася евакуація

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 16:22
Пожежу на складах у Києві ліквідували. Проводилася евакуація Фото: пожежу на складах у Києві ліквідували (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

О 15: 30 пожежу в Київському офісно-складському приміщенні загасили. Рятувальники евакуювали 6 осіб за допомогою висувних сходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

"О 15: 32 ліквідовано пожежу в складському приміщенні. По висувній драбині рятувальники евакуювали 6 осіб", - йдеться в повідомленні відомства.

При цьому уточнюється, що на місці пожежі залучалося 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу.

Пожежу на складах у Києві ліквідували. Проводилася евакуаціяФото: пожежа в офісно-складській будівлі (dsns.gov.ua)

Пожежу на складах у Києві ліквідували. Проводилася евакуаціяФото: пожежа в офісно-складській будівлі (dsns.gov.ua)

Пожежу на складах у Києві ліквідували. Проводилася евакуаціяФото: пожежа в офісно-складській будівлі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в п'ятницю, 10 грудня, в Солом'янському районі Києва стався пожежа в офісно-складській будівлі. Інцидент стався за адресою вулиця Льва Толстого, 67. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію рятувальників о 13:58.

Пожежники оперативно прибули на місце. Вони встановили, що загоряння почалося на другому поверсі офісно-складського приміщення. Вогонь охопив близько 200 кв.м приміщення.

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