Пожежа в школі в Чугуєві: вогонь знищив спортзал

Півсотні рятувальників і 12 пожежних машин боролися з вогнем і, нарешті, локалізували його. Учнів школи, ймовірно, тимчасово переведуть на дистанційне навчання або в інші заклади.

"Пожежа сталася в Чугуївській школі № 2 в Харківській області. 19 вересня о 19:28 у місцевому відділенні Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали повідомлення про загоряння у спортзалі школи на вулиці Гвардійській, 43", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Суспільне", пожежа почалася на даху, спалахнуло дерев'яне перекриття. У школі на момент загоряння був тільки сторож, він не постраждав.

Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що через наслідки пожежі 20 вересня учні школи навчатимуться дистанційно.

"Спортзал і частково навчальний корпус зачепило. Залежно від обсягу вигорілого визначатимемо: можливо, переведемо (учнів - ред.) в інші школи. Поки рано говорити. Завтра-післязавтра поговоримо з директором і визначимося", - сказала Мінаєва.

У ДСНС додали, що згоріло близько 500 квадратних метрів приміщень. Локалізувати вогонь вдалося о 22:02.