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Пожежу в районній лікарні ліквідували в Івано-Франківській області: ніхто не постраждав

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Івано-Франківськ, Субота 15 травня 2021 18:22
Пожежу в районній лікарні ліквідували в Івано-Франківській області: ніхто не постраждав Фото: наслідки пожежі в ЦРЛ в Івано-Франківській області (facebook.com/MNSIFR)
Автор: РБК-Україна

Рятувальники ліквідували пожежу у Лисецькій центральній районній лікарні Івано-Франківської області. Вогонь спалахнув в ординаторській на другому поверсі. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомила прес-служба регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформація про загоряння до Лисецької ЦРЛ надійшла черговому управління ДСНС 15 травня о 13:59. На місце пожежі виїхали рятувальні розрахунки.

Після прибуття на місце події вони виявили стельове загоряння в ординатурі, розташованій на другому поверсі лікарні. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь і в найкоротші терміни його загасити. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Фото: наслідки пожежі в ЦРЛ в Івано-Франківській області (facebook.com/MNSIFR)

Нагадаємо, 15 травня на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Після зіткнення машини загорілися. В результаті мінімум чотири людини загинули.

Зазначимо, раніше в Укргідрометцентрі оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він буде утримуватися протягом 14-16 травня.

РБК-Україна писало, що 12 травня в Івано-Франківську загорілося Складське приміщення в районі аеропорту. Дим від пожежі було видно за десятки кілометрів. Рятувальники ліквідували загоряння.

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