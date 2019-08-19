Пожежа в Одесі: поліція затримала ще трьох людей

У справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" затримали ще трьох осіб, у тому числі управительку ще одним готелем. Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Відзначається, що правоохоронці почали масштабну операцію перевірок після пожежі, що забрала життя 9 людей. Пише, що протягом дня 18 серпня провели обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Вадиму Чорному.

Йдеться, зокрема, про готелі «Зірка». Крім самого бізнесмена, затримано ще три людини. Пов керуюча «Зіркою" Валентина Іванівна і двоє техніків, які займалися проведенням і дрібним ремонтом».

"У "Токіо" вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшені, обшукали кімнати. Також обшукали належать Вадима Чорного апартаменти", — говпишет "Думська".

Затримані керуюча "Зіркою" Валентина Іванівна і двоє техніків, які займалися проведенням і дрібним ремонтом в готелі.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронні органи затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар", де в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа.