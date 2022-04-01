Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді: російська влада стверджує, що був авіаудар ЗСУ

"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті", - пише він.

Гладков також розповів, що в результаті події загиблих немає.

"Для ліквідації пожежі всі ресурси є. МНС намагається локалізувати пожежу в максимально короткий період. Населенню нічого не загрожує", - пише російський губернатор.

У бєлгородських пабліках з'явилося відео з камер спостереження, на якому показано, що перед початком пожежі видно нібито прольоти ракет або щось, що нагадує їх. При цьому не наразі можна підтвердити справжність ролика, а також те, що йдеться про нафтобазу у Білгороді 1 квітня.