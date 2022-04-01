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Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді: російська влада стверджує, що був авіаудар ЗСУ

Фото: пожежа на нафтобазі у Білгороді (t.me)
Автор: Володимир Костирін

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляє, що причиною пожежі на нафтобазі міста вранці 1 квітня став авіаудар з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського чиновника в Telegram.

"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті", - пише він.

Гладков також розповів, що в результаті події загиблих немає.

"Для ліквідації пожежі всі ресурси є. МНС намагається локалізувати пожежу в максимально короткий період. Населенню нічого не загрожує", - пише російський губернатор.

У бєлгородських пабліках з'явилося відео з камер спостереження, на якому показано, що перед початком пожежі видно нібито прольоти ракет або щось, що нагадує їх. При цьому не наразі можна підтвердити справжність ролика, а також те, що йдеться про нафтобазу у Білгороді 1 квітня.

Нагадаємо, що 29 березня біля Бєлгорода в селі Червоний Жовтень стався сильний вибух на військових складах. Тоді в результаті події постраждали четверо російських військових. Влада пояснила причину вибуху "людським фактором".

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Російська ФедераціяПожежаАвіаудариВійна Росії проти України