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Пожежу в київському Гідропарку загасили

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 16:37
Пожежу в київському Гідропарку загасили Фото: ліквідація пожежі в Києві (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У київському Гідропарку ліквідували пожежу в яхт-клубі "Фрегат". Загоряння було в двох дерев'яних будиночках.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

В 15:20 пожежу локалізували на площі 300 квадратних метри, а у 15:56 - ліквідували. Будиночки горіли з 13:56.

На місці події працювали 26 рятувальників і 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, напередодні на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні (Хмельницька область) сталася пожежа. З медичного закладу евакуювали 16 медпрацівників та 7 хворих.

Крім того, в місті Кропивницький стався вибух у квартирі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Юрія Коваленка. У результаті нього постраждали дві людини

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