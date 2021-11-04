RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежу в Києво-Печерській лаврі загасили

Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася в Києво-Печерській лаврі. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Вогонь у двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври загасили о 14:45. Пожежа тривала близько одної години.

Горіла, як кажуть в ДСНС, майстерня по розпису ікон. Пожежа розповсюдилася на покрівлю. Вогнем було охоплено 100 квадратних метрів.

"Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", - заявили в ДСНС.

До гасіння залучали 55 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКиївДСНС