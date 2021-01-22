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Пожежа в готелі в Одесі: власнику повідомили про підозру

Одеса, П'ятниця 22 січня 2021 17:06
Пожежа в готелі в Одесі: власнику повідомили про підозру
Фото: пожежа в готелі в Одесі (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Власнику горівшого незаконного готелю в Одесі повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє сайт прокуратури Одеської області.

За даними слідства, в 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку.

З допущених власником хостелу порушень пожежної безпеки, сталася пожежа, яка не загасили своєчасно з-за відсутності в приміщенні засобів гасіння. Також відбулося неконтрольоване горіння на шляху евакуації з-за недемонтированной горючого облицювання.

Встановлено, що в хостелі немає засобів системи оповіщення про пожежу, через що постояльці не дізналися вчасно про займання.

Власнику хостелу оголосили підозра ч.2 статті 270 Кримінального кодексу. Слідство направило до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі 17 січня сталася пожежа у триповерховому хостелі. В результаті події загинули двоє людей, ще вісім постраждали.

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