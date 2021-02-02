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Пожежа в "Епіцентрі" в Первомайську: з'явилися фото, відео

Автор: Ігор Литвиненко

В місті Первомайськ Миколаївської області продовжується масштабна пожежа на території "Епіцентру". Гасять загоряння 6 підрозділів пожежної служби.

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Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як відзначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, зараз встановлюється орієнтовна площа загоряння і причина пожежі.

"За попередніми даними, ніхто не постраждав. Зараз до гасіння залучено 6 одиниць техніки", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, пожежа в "Епіцентрі" в Первомайську спалахнув сьогодні близько 13:00.

Як писало РБК-Україна, за попередніми даними, в результаті пожежі в "Епіцентрі" в Первомайську постраждалих немає. Рятувальники евакуювали персонал і відвідувачів. При цьому на цей час складаються списки всіх, хто був усередині.

Пізніше стало відомо, що причиною пожежі міг стати підпал. За даними місцевих ЗМІ, одного з ймовірних паліїв вдалося затримати. Його затримала охорона ТЦ. Чоловік перебував з каністрою бензину. Ще одна людина втік.

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Новини України ПервомайскпожежаЕпіцентр