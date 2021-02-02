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Пожежа в "Епіцентрі": інформація про спільника поки не підтверджується

Автор: РБК-Україна

Поліція не підтверджує дані про те, що у затриманого за причетність до пожежі в "Епіцентрі" в Первомайську був спільник. На даний момент перевіряються всі можливі версії.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що дії затриманого кваліфікували як умисний підпал. Поліцейські з'ясовують мотиви злочину і перевіряють всі можливі версії.

На даний момент затримано 37-річного чоловіка, найближчим часом йому оголосять про підозру і буде обрано запобіжний захід.

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"Зараз інформація про те, що у затриманого був спільника не знаходить свого підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-служба "Епіцентру" в коментарі РБК-Україна повідомила, що паліїв нібито було двоє. Охоронців торгового центру вдалося затримати лише одного з них.

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет вже заявив, що затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Пожежу в "Епіцентрі" гасять вже кілька годин. Місцеві ЗМІ пишуть, що цей гіпермаркет працює з грудня 2020 роки, хоча будівлю ще не було введено в експлуатацію. В результаті пожежі постраждалих немає, рятувальники гасять вогонь вже кілька годин поспіль.

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Новини України пожежаМиколаєвська областьЕпіцентр