Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові: чотири людини постануть перед судом

Правоохоронці передали до суду справу про пожежу в харківському будинку для літніх людей. Де внаслідок трагедії загинуло 15 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 21 січня 2021 року у двоповерховій будівлі, розташованій у Холодногірському районі Харкова, сталася пожежа.

Відомо, що будинок незаконно використовувався для розміщення людей похилого віку.

Зазначено, що причиною спалаху стало порушення вимог пожежної безпеки, як при будівництві, так і при експлуатації будівлі, в результаті чого загинуло 15 людей.

Як повідомляють правоохоронці, серед обвинувачених - власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина - директорка закладу та адміністратор, який координував роботу пансіонату та при цьому не був офіційно працевлаштований.

Наразі харківською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно цих чотирьох осіб за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).