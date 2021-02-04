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Пожежа в COVID-лікарні Запоріжжя: створена комісія з розслідування трагедії

Автор: Артур Родивилов

В Запоріжжі створена комісія, яка має розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Також у зв'язку з трагедією проведуть перевірки в лікарнях області.

Ввечері 3 лютого у Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих і лікар.

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У прес-службі ДСНС в Запорізькій області повідомили, що інформацію про пожежу в медустанові Служба порятунку "101" отримала о 23:25, і вже 00.19 загоряння на площі 20 кв. метрів було ліквідовано.

Під час пошуково-рятувальних робіт пожежники виявили тіла 4 людей, серед яких 1 медпрацівник.

Відомо, що ще 8 осіб пожежникам вдалося евакуювати з вогнища пожежі, з них 2 медпрацівники були госпіталізовані.

Для рятувальників, які контактували з хворими, була проведена санобробка на пункті дезінфекції, створеному на території лікарні. Для гасіння пожежі залучалися 60 пожежники та 16 одиниць спецтехніки. Ведеться розслідування. Причини займання встановлюються.

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