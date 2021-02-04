На пожежу в лікарні Запоріжжя відреагували у ВООЗ

Фото: Ханс Клюге (РБК-Україна)

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відреагували на пожежу в лікарні в Запоріжжі. Сім'ям загиблих висловили співчуття.

Про це у Twitter повідомив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"З сумом дізнався про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де знаходяться пацієнти з COVID-19. Мої найглибші співчуття тим, хто втратив близьких. Ми солідарні Україною та Міністерством охорони здоров'я і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - зазначив Клюге.

Нагадаємо, вночі в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі сталася пожежа, в результаті якої загинули чотири людини. Серед загиблих лікар і троє пацієнтів, які були на апаратах штучної вентиляції легенів. За попередніми даними, пожежа сталася після вибуху кисневого обладнання.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, пожежа поширилася досить швидко, і майже не було шансів врятувати цих людей. Він також зазначив, що обладнання, яке вибухнуло, було новим.