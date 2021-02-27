RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пожежа в лікарні Чернівців: в ОДА розповіли нові подробиці

Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій обласній державній адміністрації впевнені, що пожежа в міській лікарні сталася не в результаті самопідпалу пацієнта. Встановлено, що на тумбочці одного з пацієнтів загорілася газета.

Про це в коментарі "Громадському радіо" розповів директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

За словами Чорного, поки що не встановлено, чому загорілася газета на тумбочці пацієнта. Версію з замкненням електропроводки та вибухом кисню також виключають.

"Я можу сказати, що причиною займання 100% не є самопідпал, вибух кисню чи замкнення електропроводки. Причина підпалу - на тумбочці біля пацієнта загорілася газета, але що спровокувало, що та газета загорілася, є декілька версій, можливо, електрокип’ятильник, можливо, апарат для вимірювання тиску", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Мер міста Роман Клічук заявляв, що пожежа могла статися через спирт в одного з пацієнтів.

Як писало РБК-Україна, поліція порушила справу через пожежу в лікарні Чернівців. Правоохоронці вважають, що загоряння сталося через порушення пожежної безпеки одним із пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Чернівціпожежабольница
Читайте також
Мер про причини вибуху в лікарні Чернівців: не проводка і не кисневий балон
У Чернівцях стався вибух в COVID-лікарні, є постраждалі
Прогноз погоди