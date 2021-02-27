Пожежа в лікарні Чернівців: в ОДА розповіли нові подробиці

У Чернівецькій обласній державній адміністрації впевнені, що пожежа в міській лікарні сталася не в результаті самопідпалу пацієнта. Встановлено, що на тумбочці одного з пацієнтів загорілася газета.
Про це в коментарі "Громадському радіо" розповів директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний.
За словами Чорного, поки що не встановлено, чому загорілася газета на тумбочці пацієнта. Версію з замкненням електропроводки та вибухом кисню також виключають.
"Я можу сказати, що причиною займання 100% не є самопідпал, вибух кисню чи замкнення електропроводки. Причина підпалу - на тумбочці біля пацієнта загорілася газета, але що спровокувало, що та газета загорілася, є декілька версій, можливо, електрокип’ятильник, можливо, апарат для вимірювання тиску", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Мер міста Роман Клічук заявляв, що пожежа могла статися через спирт в одного з пацієнтів.
Як писало РБК-Україна, поліція порушила справу через пожежу в лікарні Чернівців. Правоохоронці вважають, що загоряння сталося через порушення пожежної безпеки одним із пацієнтів.