Привітання з Водохрещам 2019: вірші і листівки

Ілюстративне фото (facebook.com/Astromeridianru)

Свято Водохреща символізує очищення тіла і душі

19 січня православними християнами відзначається світле свято - Водохреща 2019. Styler зібрав топ-10 оригінальних привітань із Водохрещем у віршах, прозі, а також короткі побажання для рідних і листівки.

Привітання з Водохрещам у віршах

Вважається, що в водохресний день вода здатна зцілити тіло і душу, тому головним обрядом 19 січня є купання в освяченій ополонці.

Усіх сильних вірою і духом, хто збирається здійснити ритуал святкового купання, варто привітати зі святом:

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю.

День чудовий хай дарує

Силу, міцніть і добро,

А вода холодна дасть вам

Хай очищення й тепло.

Ілюстративне фото (facebook.com/pravoslaviе)

Водохреща на порозі,

В проруб ти скоріш стрибай,

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай.

Хай відпустять всі образи,

В серці хай живе добро,

Янголи нехай дарують

Допомогу і тепло.

***

Хай вода душу освятить,

Всі негаразди з неї змиє.

Від злоби її очистить

Та щастям накриє.

Хай здоров’я буде міцне,

І людьми хай керує добро.

Всі нещастя нехай віднесе

І збудує з веселки шатро.

Листівка з Водохрещам (facebook.com/Svt-Nikolai-hki)

Водохреща 2019: привітання в прозі

Красиві і прикольні слова побажань в свято Хрещення Господнього для друзів у прозі перед купанням:

У світлий водохресний день хочу побажати відчути себе справжнім іхтіандром в пошуках свого щастя. "З Богом" і в ополонку пірнай, і нехай чиста водиця змиє весь негатив і всяку капость з твого життя.

***

Бажаю окунем пірнути під воду і живчиком вистрибнути з неї, бажаю бодрячком по життю і, щоб все добре було в ній. Бажаю Бога не гнівити, в житті лише добро творити, свою сім'ю любити, друзів веселити і в своє щастя вірити.

Фото: Хрещення Господнє (facebook.com/mamajeva.sloboda)

У свято Водохреща хочу побажати бути здоровіше всіх здорових і красивіше всіх красивих. А ще бажаю з ополонки вивудити невідморожену золоту рибку, щоб виконала вона все, а не тільки три, твої бажання.

Короткі привітання з Водохрещем

Хрещення відзначається в останній день зимових святок. Цей день здавна було прийнято проводити весело в колі сім'ї і близьких людей, бажати рідним щастя, благополуччя і здоров'я.

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Добром і Щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов’ю,

І подарує вам міцне здоров’я!

***

Хай вода святая вмиє,

Все погане з тебе змиє.

Хай забере всі хвороби,

Щоб не знать ніколи втоми.

Хай Божа Благодать

Не дасть ніколи страждать.

Листівка з Водохрещам (pixabay.com)

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам здоровим,

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Нехай ялинка мерехтить

та щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути вам здоровим,

Вітаю з Охрещенням Христовим!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна скупатися на Водохреща 2019 Києві. Топ-15 місць, спеціально обладнаних для здійснення водохресного обряду.

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Відео: РБК-Україна