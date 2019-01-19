Привітання з Водохрещам 2019: вірші і листівки

Свято Водохреща символізує очищення тіла і душі
19 січня православними християнами відзначається світле свято - Водохреща 2019. Styler зібрав топ-10 оригінальних привітань із Водохрещем у віршах, прозі, а також короткі побажання для рідних і листівки.
Вважається, що в водохресний день вода здатна зцілити тіло і душу, тому головним обрядом 19 січня є купання в освяченій ополонці.
Усіх сильних вірою і духом, хто збирається здійснити ритуал святкового купання, варто привітати зі святом:
Водохреща на порозі,
Вас від серця я вітаю,
Миру, злагоди і віри
Вам сьогодні я бажаю.
День чудовий хай дарує
Силу, міцніть і добро,
А вода холодна дасть вам
Хай очищення й тепло.
Ілюстративне фото (facebook.com/pravoslaviе)
Водохреща на порозі,
В проруб ти скоріш стрибай,
Для прощення, благодаті
Свою душу розкривай.
Хай відпустять всі образи,
В серці хай живе добро,
Янголи нехай дарують
Допомогу і тепло.
***
Хай вода душу освятить,
Всі негаразди з неї змиє.
Від злоби її очистить
Та щастям накриє.
Хай здоров’я буде міцне,
І людьми хай керує добро.
Всі нещастя нехай віднесе
І збудує з веселки шатро.
Листівка з Водохрещам (facebook.com/Svt-Nikolai-hki)
Красиві і прикольні слова побажань в свято Хрещення Господнього для друзів у прозі перед купанням:
У світлий водохресний день хочу побажати відчути себе справжнім іхтіандром в пошуках свого щастя. "З Богом" і в ополонку пірнай, і нехай чиста водиця змиє весь негатив і всяку капость з твого життя.
***
Бажаю окунем пірнути під воду і живчиком вистрибнути з неї, бажаю бодрячком по життю і, щоб все добре було в ній. Бажаю Бога не гнівити, в житті лише добро творити, свою сім'ю любити, друзів веселити і в своє щастя вірити.
Фото: Хрещення Господнє (facebook.com/mamajeva.sloboda)
У свято Водохреща хочу побажати бути здоровіше всіх здорових і красивіше всіх красивих. А ще бажаю з ополонки вивудити невідморожену золоту рибку, щоб виконала вона все, а не тільки три, твої бажання.
Хрещення відзначається в останній день зимових святок. Цей день здавна було прийнято проводити весело в колі сім'ї і близьких людей, бажати рідним щастя, благополуччя і здоров'я.
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані Надії,
Добром і Щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов’ю,
І подарує вам міцне здоров’я!
***
Хай вода святая вмиє,
Все погане з тебе змиє.
Хай забере всі хвороби,
Щоб не знать ніколи втоми.
Хай Божа Благодать
Не дасть ніколи страждать.
Листівка з Водохрещам (pixabay.com)
Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам здоровим,
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
Нехай ялинка мерехтить
та щедрівочка дзвенить,
Бажаю бути вам здоровим,
Вітаю з Охрещенням Христовим!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна скупатися на Водохреща 2019 Києві. Топ-15 місць, спеціально обладнаних для здійснення водохресного обряду.
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Відео: РБК-Україна