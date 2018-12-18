Вітання з Днем святого Миколая: у віршах і в прозі

Фото: Свято Миколая (pixabay.com)

Привітання з Днем святого Миколая у віршах та прозі для коханих, дітей, батьків, друзів - у нас на Styler

День святого Миколая святкується щорічно 19 грудня. В цей день від Чудотворця чекають сюрпризів і подарунків під подушкою, а все Миколаї відзначають іменини.

Привітання з Днем святого Миколая в віршах

Якщо ви на "ти" з римою і ритмом і відносите себе до прихильників і любителів поезії, передавайте свої думки за допомогою образних рядків. А якщо ви - тільки поціновувач, але ніяк не поет, пропонуємо готові варіанти, адже в День святого Миколая привітання можуть знадобитися в різних ситуаціях.

Якщо у вас є знайомі Миколаї, не забудьте привітати їх з черговими іменинами:

День Миколая на порозі,

Вітання щирі ти приймай,

Хай очі не вкривають сльози,

Усе із радістю приймай!

Не обертайся на минуле

Завжди сьогоднішнім живи,

Бо що було, то вже минуло,

Сміливо уперед іди!

Фото: У День святого Миколая прийнято дарувати солодощі (pixabay.com)

Я вітаю з Миколаєм,

І сказати хочу знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Вітаю тебе з Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм

І в домі завжди буде ясно!

Фото: День святого Миколая - 19 грудня (pixabay.com)

Просто хороших знайомих можна привітати такими рядками:

Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай —

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

***

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!

Нехай Миколай принесе до вашої хатини мир і щастя у родину!

Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім житті морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...

І до тих він уночі несе звабні калачі

Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!

Працюючи в офісі, можна підняти настрій своїм колегам таким привітанням із Днем святого Миколая:

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щирого серця вам бажаю,

У день Святого Миколая

А для коханих прибережіть на 19 грудня такі вітальні слова:

Хай Миколай у вишиванці

розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

і принесе тобі здоров’я!!!

Фото: День Миколая відкриває сезон новорічних свят (pixabay.com)

Привітання з Днем святого Миколая в прозі

Простіше за все підібрати теплі слова зі святом, в яких можна побажати головних людських цінностей в житті. Необов'язково писати римовані поеми, щоб донести головний посил - будьте щасливими. Прозові привітання на День святого Миколая можуть виглядати таким чином:

"Вітаю тебе з Днем Миколая Чудотворця! Бажаю, щоб, прислухаючись до моїх молитов, святий угодник захистив тебе від усіх негараздів і виконав твої надії!"

***

"Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звістку від Святого Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрими і чуйними, як цей Святий! Твори чудеса для інших - і диво обов'язково увійде в твій будинок ! "

Фото: Миколаїв день - час для доброти і теплих побажань близьким (pixabay.com)

"Щиро вітаю та бажаю святкової феєрії навколо тебе, відчувай сповна насолоду від зимових свят, що відкриває святий Миколай! Разом із близькими і друзями нехай кожен день стає справжнім святом!"

Неважливо, скористаєтеся ви готовими заготовками або власними привітаннями, головне - нікого не забути і подарувати своє тепло, увагу і добрі слова.

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Відео: РБК-Україна