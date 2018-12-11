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Привітання з Днем Андрія у віршах і прозі

STYLERЖиття    11.12.2018 - 14:57
Привітання з Днем Андрія у віршах і прозі
Фото: Апостол Андрій Первозванний (facebook.com/stojan.dimitri)

Привітання іменинникам у День Андрія Первозванного

13 грудня православні християни відзначають День пам'яті Апостола Андрія. Привітання з іменинами у віршах, прозі, коротких смс для всіх Андріїв до свята - в добірці Styler.

День Андрія: іменинники свята

Андрій Первозванний став першим учнем Христа, і слідував за ним протягом усього земного шляху. Світла і міцна віра апостола допомогла подолати всі життєві випробування і з гідністю прийняти мученицьку смерть.

Власники імені "Андрій" мають лідерські та організаторські якості, здатні йти до поставленої мети незважаючи на труднощі.

З Днем Андрія: привітання у віршах

Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукав у  віконце
Таємницю вам розкрию:
Іменини у Андрія!
Андрію, тобі, як завжди побажаю
Здоров'я міцного і сили без краю,
І щастя такого, як море безкрає,
Єдиного рідного в долі кохання!

Апостол АндрійФото: Апостол Андрій (pixabay.com)

Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

 

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Андрія,
Прийми привітання!

Короткі побажання в День Андрія

Андрію, бажаю, щоб ангел вночі
Тобі запалив три щасливі свічі.
Одну – за любов,
Що збуджує кров,
Другу – за доброту,
щирість і прямоту,
Остання свіча – оберіг
Щоб Ангел тебе зберіг.

***

Вітаю я Андрія.
Побажаю від душі!
В житті нехай у тебе буде
Все, чого захочеш ти!

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (pixabay.com)

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог, 
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем Андрія в прозі

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах - сімейних і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Нехай світле свято, День пам'яті Андрія Первозванного, істинною силою духу, благородством і мудрістю наповнить ваші серця. Нехай яскраве світло його осяває душі, дарує тиху радість і завжди зберігає віру.

***

Вітаю з іменинами і бажаю тобі: здоров'я тіла, смиріння, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб у тебе в душі панував спокій, а любов близьких зігрівала в цей зимовий день.

Побажання для всіх в День Андрія

Православне свято 13 грудня має також безліч народних традицій. На Андрія прийнято гадати на судженого, влаштовувати веселі гуляння. З давніх-давен молоді дівчата і хлопці в День Андрія проводили вечорниці, де шукали собі пару. Господині 13 грудня придивлялися до погоди і "слухали" воду в річках.

В День Андрея гадают на любовьФото: У День Андрія ворожать на кохання (pixabay.com)

Хай ангел подарує віру та надію,
Вогонь любові серце вам зігріє,
Нехай душа співає та радіє,
Вітаю щиро всіх із Днем Андрія!

***

Старенькі люди на Андрія
У річках воду слухають -
Чи буде сніг та заметіль,
Всіх обдавати стужею.
А тобі несе хай ніч
Віще ворожіння,
І прийде нехай із сну
В твою спальню суджений,
Щоб плювати й на мороз
І на дощ з калюжами!

До речі, День Андрія припадає на період Різдвяного посту, тому дозволяються тільки пісні частування на святковому столі.

Раніше ми розповідати про те, що категорично не можна робити в Різдвяний піст з 28 листопада по 6 січня 2019.

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