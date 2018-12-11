Привітання з Днем Андрія у віршах і прозі

Фото: Апостол Андрій Первозванний (facebook.com/stojan.dimitri)

Привітання іменинникам у День Андрія Первозванного

13 грудня православні християни відзначають День пам'яті Апостола Андрія. Привітання з іменинами у віршах, прозі, коротких смс для всіх Андріїв до свята - в добірці Styler.

День Андрія: іменинники свята

Андрій Первозванний став першим учнем Христа, і слідував за ним протягом усього земного шляху. Світла і міцна віра апостола допомогла подолати всі життєві випробування і з гідністю прийняти мученицьку смерть.

Власники імені "Андрій" мають лідерські та організаторські якості, здатні йти до поставленої мети незважаючи на труднощі.

З Днем Андрія: привітання у віршах

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукав у віконце

Таємницю вам розкрию:

Іменини у Андрія!

Андрію, тобі, як завжди побажаю

Здоров'я міцного і сили без краю,

І щастя такого, як море безкрає,

Єдиного рідного в долі кохання!

Фото: Апостол Андрій (pixabay.com)

Ти Андрій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

Короткі побажання в День Андрія

Андрію, бажаю, щоб ангел вночі

Тобі запалив три щасливі свічі.

Одну – за любов,

Що збуджує кров,

Другу – за доброту,

щирість і прямоту,

Остання свіча – оберіг

Щоб Ангел тебе зберіг.

***

Вітаю я Андрія.

Побажаю від душі!

В житті нехай у тебе буде

Все, чого захочеш ти!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем Андрія в прозі

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах - сімейних і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Нехай світле свято, День пам'яті Андрія Первозванного, істинною силою духу, благородством і мудрістю наповнить ваші серця. Нехай яскраве світло його осяває душі, дарує тиху радість і завжди зберігає віру.

***

Вітаю з іменинами і бажаю тобі: здоров'я тіла, смиріння, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб у тебе в душі панував спокій, а любов близьких зігрівала в цей зимовий день.

Побажання для всіх в День Андрія

Православне свято 13 грудня має також безліч народних традицій. На Андрія прийнято гадати на судженого, влаштовувати веселі гуляння. З давніх-давен молоді дівчата і хлопці в День Андрія проводили вечорниці, де шукали собі пару. Господині 13 грудня придивлялися до погоди і "слухали" воду в річках.

Фото: У День Андрія ворожать на кохання (pixabay.com)

Хай ангел подарує віру та надію,

Вогонь любові серце вам зігріє,

Нехай душа співає та радіє,

Вітаю щиро всіх із Днем Андрія!

***

Старенькі люди на Андрія

У річках воду слухають -

Чи буде сніг та заметіль,

Всіх обдавати стужею.

А тобі несе хай ніч

Віще ворожіння,

І прийде нехай із сну

В твою спальню суджений,

Щоб плювати й на мороз

І на дощ з калюжами!

До речі, День Андрія припадає на період Різдвяного посту, тому дозволяються тільки пісні частування на святковому столі.

Раніше ми розповідати про те, що категорично не можна робити в Різдвяний піст з 28 листопада по 6 січня 2019.

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Відео: РБК-Україна