"Привітав з Великоднем". Під час промови Трамп знову говорив про "сфальсифіковані" вибори

Трамп заявив, що під час виборчої кампанії ЗМІ публікували нібито недостовірні відомості.

"На жаль, на президентських виборах 2020 року відбулася масова фальсифікація, і багато дуже розгніваних людей це розуміють", - сказав екс-президент США.

Трамп пообіцяв опублікувати в майбутньому докази "фальсифікацій" на виборах.

"В іншому, з Великоднем!", - додав наприкінці Трамп.

На днях Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джозефа Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з поста в день інавгурації Байдена.