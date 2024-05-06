Поезда стоят часами. Что украинцам нельзя везти в Словакию: полный список запрещенки

Почему стоят поезда и что грозит за задержку

Чешская железнодорожная компания RegioJet, которая в сотрудничестве с украинскими партнерами осуществляет рейсы из Украины в Словакию и Чехию, напоминает: продолжительность контроля на границе зависит от самих пассажиров.

То есть продолжить поездку без задержек позволит соблюдение обязанностей. Таких как ограничение количества перевозимого товара (сигареты и алкоголь) или исключение запрещенных предметов - мяса, молока, фруктов и овощей.

Нарушение этих требований может повлечь:

значительную задержку поезда

высадку пассажира и отказ в перевозке

изъятие и уничтожение перевозимого товара

запрет на возможность въезда в ЕС

обвинение в правонарушении или уголовном преступлении

Штраф до 5000 евро

В поездку нужно брать только те вещи (товары, предметы и подарки), которые отвечают правилам. Компания отмечает, что неответственное поведение может задержать поезд, в котором едут еще 150 пассажиров.

В транспортных условиях RegioJet (как и других перевозчиков) есть штрафы. Минута задержки поезда обойдется в 1000 чешских крон - 40 евро или почти 1700 гривен. Таким образом, задержка поезда на два часа грозит штрафом почти 5 000 евро.

Что запрещено провозить

Запрещено провозить в Словакию:

растения (в том числе саженцы)

фрукты

овощи

мясо и мясные продукты

молоко и молочные продукты

цветы или семена без фитосанитарного сертификата

Недекларирование этих товаров может привести к штрафам или правовым мерам. Продукция подлежит изъятию и дальнейшему уничтожению.

Запрет не касается детского питания, сухого молока для младенцев и специальных диетических продуктов.

Ограничение на человека

Под ограничение на одного человека попадают товары на 300 евро для взрослого и на 150 евро для лица младше 15 лет.

Также запрещено провозить более 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 сигар, более 50 граммов табака и более двух пачек бездымных табачных изделий.

Есть ограничения и по алкоголю. Например, напитки крепостью выше 22% - 1 литр, 22% и меньше - 2 литра. Разрешается провозить 4 литра вина, 2 литра игристого вина и 16 литров пива.

Можно провозить в следующих комбинациях. Например, одну сигару, две сигариллы, 20 сигарет и 15 граммов табака. Или 0,5 литра алкоголя с крепостью выше 22% и 1 литр напитка крепостью до 22%.

Данные ограничения касаются пассажиров 17 лет и старше. Тем, кто младше, перевозка табачных изделий и алкоголя запрещена.

Что нужно для перевозки животных

Необходима соответствующая документацию. То есть паспорт домашнего питомца или другой альтернативный документ. Провозить в спальных вагонах запрещено.

Если много наличных денег

При перевозке денег в эквиваленте 10 000 евро или больше сумму необходимо задекларировать. Для этого нужно обратиться к таможеннику и заполнить соответствующую форму.