"Поехал за сигаретами": экс-командира "Вагнера" арестовали в Швеции

Медведев воевал против Украины в рядах наемников-"вагнеровцев" и попросил об убежище в Норвегии, заявил, что ездил в Швецию, чтобы купить там более дешевые сигареты.

Поскольку у него нет разрешения на проживание в Швеции, он был арестован и задержан шведскими иммиграционными властями.

"Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, искатели убежища не имеют такой возможности. Он извиняется за это недоразумение и надеется, что вскоре его передадут обратно в Норвегию", - сообщил адвокат бывшего "вагнеровца" Бриньюльф Риснес.

Адвокат отметил, что этот инцидент не должен иметь никакого отношения к его делу о предоставлении убежища в Норвегии.