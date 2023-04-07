RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Поехал за сигаретами": экс-командира "Вагнера" арестовали в Швеции

Фото: Андрей Медведев (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Экс-командир из ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там политическое убежище, был арестован в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на норвежское издание Dagbladet .

Медведев воевал против Украины в рядах наемников-"вагнеровцев" и попросил об убежище в Норвегии, заявил, что ездил в Швецию, чтобы купить там более дешевые сигареты.

Поскольку у него нет разрешения на проживание в Швеции, он был арестован и задержан шведскими иммиграционными властями.

"Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, искатели убежища не имеют такой возможности. Он извиняется за это недоразумение и надеется, что вскоре его передадут обратно в Норвегию", - сообщил адвокат бывшего "вагнеровца" Бриньюльф Риснес.

Адвокат отметил, что этот инцидент не должен иметь никакого отношения к его делу о предоставлении убежища в Норвегии.

Напомним, єто уже не первій арест Медведева. Несколько месяцев назад он был арестован за пьяную драку в Норвегии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вагнеровцы