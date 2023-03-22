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Поехали собирать дрова. В Николаевской области три человека подорвались на российской мине

Фото: в Николаевской области три человека взорвались на российской мини (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Трое жителей одного из сел Николаевской области в среду, 22 марта, погибли подорвались на российской мине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции области Сергея Шайхета.

По его данным, трое жителей села Садовое 60-ти, 29-ти и 19-ти лет поехали полем к лесополосе собирать дрова. В какой-то момент их автомобиль наехал на российскую мину и взорвался.

От полученных травм все трое погибли.

"В настоящее время на месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС", - написал Шайхет.

Фото: в Николаевской области три человека взорвались на российской мини (t.me/s_shayhet)

Ранее РБК-Украина сообщало, что на территории Николаевского и Баштанского районов за прошлые сутки зарегистрировано три случая травмирования гражданских из-за взрывов мин. Один из пострадавших несовершеннолетний.

Также в Киеве в руках мужчины разорвалась граната. В результате травм житель столицы погиб.

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