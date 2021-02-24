Чи підуть школи Києва на дистанційне навчання: названо умову

Наразі у Києві немає підстав для переходу шкіл на онлайн-навчання, але такий варіант можливий через ймовірне збільшення захворювання в колективах на грип.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

"Сьогодні у нас немає підстав для онлайн-навчання, але, я ще раз повторюю, зараз циркулює грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Перш за все, можуть піти діти на онлайн-навчання через збільшення захворюваності в організованих колективах саме грипом", - сказав Рубан.

Він запевнив, що в школах щодня моніториться інформація, і якщо в якійсь групі або колективі показник захворюваності грипом буде понад 20 відсотків, то дана група піде на самоізоляцію або на карантин.

За його словами, рішення щодо онлайн-навчання може ухвалити керівництво навчального закладу.