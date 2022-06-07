Чи з'явиться на заправках 92-й бензин: прогноз експерта

Імпорт 92-го бензину в Україну зараз неможливий, оскільки в Європі він не виробляється. Разом з тим попит на нього дуже невеликий, і проблем для споживачів це не представляє.
Про це в коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
"У Європі 92-й бензин не виробляється, напевно, останні років 15", - сказав він, додавши, що Україні також давно велися розмови про припинення його виробництва.
За його словами, раніше бензин А-92 поставлявся в Україну з Білорусі, а також вироблявся на Кременчуцькому НПЗ, який постраждав при обстрілі.
Як зазначив експерт, низькоякісний бензин А-92 можуть виробляти і міні-НПЗ в Україні.
Куюн нагадав, що часто бензин А-92 використовувався для виготовлення фальсифікату бензину А-95.
"Якщо 92-го бензину взагалі не буде в Україні, проблемою це не стане", - додав він.
Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.
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