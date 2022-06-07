RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи з'явиться на заправках 92-й бензин: прогноз експерта

Фото: бензин А-92 на заправках може і не з'явитися (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Імпорт 92-го бензину в Україну зараз неможливий, оскільки в Європі він не виробляється. Разом з тим попит на нього дуже невеликий, і проблем для споживачів це не представляє.

Про це в коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"У Європі 92-й бензин не виробляється, напевно, останні років 15", - сказав він, додавши, що Україні також давно велися розмови про припинення його виробництва.

За його словами, раніше бензин А-92 поставлявся в Україну з Білорусі, а також вироблявся на Кременчуцькому НПЗ, який постраждав при обстрілі.

Як зазначив експерт, низькоякісний бензин А-92 можуть виробляти і міні-НПЗ в Україні.

Куюн нагадав, що часто бензин А-92 використовувався для виготовлення фальсифікату бензину А-95.

"Якщо 92-го бензину взагалі не буде в Україні, проблемою це не стане", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин