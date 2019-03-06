З'явилися подробиці нападу на журналістів "Схем" під Києвом

Серед нападників були двоє заступників селищного голови

В поселке Чабаны в Киевской области 6 марта во время съемок напали на съемочную группу программы "Схемы: коррупция в деталях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, в Чабанах во время нападения работали журналистка Екатерины Каплюк и оператор Борис Троценко. Нападение произошло в помещении Чабановского поселкового совета. Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру.

Сообщается, что среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей Чабановского поселкового головы Александра Киризлиева. В частности, среди нападавших были Владимир Чуприна - заместитель по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства Юрий Бондарь - заместитель по вопросам работ исполнительных органов.

Также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является сам поселковый голова Чабановского совета Александр Киризлиев. Среди нападавших - председатель этой ГО Валерий Присяжный.

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои. После обследования в больнице медики диагностировали у оператора сотрясение мозга.

Отмечается, что съемочная группа поехала в Чабановский поселковый совет, чтобы получить информацию для материала, который касается выделения в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.

"Съемочная группа спокойно зашла в поселковый совет и сообщила, что они – от "Радио Свобода". Потом в кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке. Ударили по голове, повредили технику. Мы написали заявление в полицию", - сообщила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.

Фото: место происшествия (radiosvoboda.org)

РБК-Украина сообщало, что полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту избиения журналиста в пгт Чабаны.