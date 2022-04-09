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З'явилися фото збитого новітнього російського ударного безпілотника

Фото: уламки збитого безпілотника (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Українські сили оборони збили новітній російський ударний безпілотник "Оріон". Інцидент стався ще 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що "Оріон" - це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, в тому числі і ракет повітря-земля.

Нагадаємо, раніше у Збройних силах заявили, що зенітні ракетні війська за день вразили три повітряні цілі російських окупантів, а також підтвердили знищення безпілотника "Оріон".

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України