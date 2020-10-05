На підвищені зарплати лікарям направили понад 670 млн гривень

На виплату підвищених зарплат українським лікарям направили понад 670 млн гривень. Половина лікарень вже отримала ці кошти.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, передає прес-служба президента.

За його словами, договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень. На сьогодні триває процес укладання угод з іншими медичними установами.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що медики мали отримати підвищені зарплати вже у вересні.

"Ми обіцяли медикам фінансові поліпшення. Ми несемо за це відповідальність. Я очікую, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед українцями", - зазначав Зеленський.

У той же час, за даними Міністерства охорони здоров'я, на підвищення заробітних плат було виділено 6 млрд гривень до кінця року.

Також повідомлялося, що лікарням виплатили понад 4,4 млрд гривень за медичну допомогу пацієнтам з CОVID-19 . Виплати отримали понад 150 лікарень, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам у квітні, але не входили до переліку визначених для цього установ.