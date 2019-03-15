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Через підвищення тарифів УЗ втрачає обсяги вантажоперевезень, - нардеп

Новини » Економіка    15.03.2019 - 16:41
Через підвищення тарифів УЗ втрачає обсяги вантажоперевезень, - нардеп
Фото: Володимир Гусак (opposition.com.ua)

За словами нардепа, "Укрзалізниця" втратила 5% вантажоперевезень у 2018 році

З року в рік підвищуючи тарифи на перевезення "Укрзалізниця" втрачає обсяги вантажоперевезень. Про це заявив народний депутат, член транспортного комітету Верховної ради Володимир Гусак під час виступу на нараді в Державній регуляторній службі, повідомляє РБК-Україна.

"Укрзалізниця" підвищує тарифи, але після цього втрачає частину клієнтів, які переходять в тому числі і на автомобільний транспорт. Яка реакція на це "Укрзалізниці" і що ми бачимо зараз? Знову підвищити тарифи! Але це порочне коло, тому що чергове підвищення тарифів – це нова втрата обсягів вантажоперевезень", – зазначив нардеп.

Гусак зазначив, що в 2018 році "Укрзалізниця" втратила 5% вантажоперевезень або близько 18 млн тон. У той же час автомобільні перевезення в минулому році зросли на 65 млн тон.

"І це не дуже добре, оскільки ці автомобільні перевезення вбивають українські дороги. Особливо на півдні країни. І ті гроші, які ми знайшли, щоб хоч якось відбудовувати дороги, вони пропадають", – підкреслив він.

Нардеп впевнений, що при грамотній тарифній політиці "Укрзалізниця" могла б в минулому році залучити додатково не менше 30 млн тон вантажів, які перейшли до автомобільних перевізників.

"У мене є великі побоювання, що зараз ми будемо мати чергове підвищення тарифів, і знову будуть втрачені великі обсяги вантажоперевезень", – резюмував Гусак.

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